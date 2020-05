Penningmeester Denk stapt op, conflict ettert door

De penningmeester van het partijbestuur van Denk is opgestapt. Daarmee verdiept de crisis in de partij zich verder.

Fractievoorzitter Farid Azarkan wil al langer dat zijn collega-Kamerlid en tevens partijvoorzitter Selçük Öztürk een stap opzij doet. Die laatste weigert dat echter en wil dat de leden op een volgend congres zich uitspreken over de toekomst van de partij.

Azarkan op zijn beurt vindt dat Öztürk partij is in het conflict waardoor Denk momenteel wordt verscheurd en daarom niet ook nog partijvoorzitter kan zijn. Nu de penningmeester van het partijbestuur vrijdag is opgestapt, mag Öztürk volgens Azarkan geen beslissingen meer nemen. In een persbericht dat hij namens de Denk-fractie heeft uitgedaan, wijst hij erop dat in de notulen van de partij staat dat het partijbestuur uit minimaal drie personen moet bestaan. Nu zijn dat er nog maar twee. Daardoor zou het overgebleven partijbestuur geen besluiten meer mogen nemen en geen financiële verplichtingen mogen aangaan.

Inmiddels is onduidelijk wie er nog de baas is binnen de partij. Behalve Azarkan heeft ook de jongerenbeweging Öztürk opgeroepen zijn functie neer te leggen. Azarkan daarentegen lijkt ook nog niet voldoende machtsbasis te hebben in de partij om zichzelf als leider te betitelen. Bovendien staat er in de statuten van de partij ook dat – indien het aantal bestuursleden onder het minimum van drie is gedaald – het bestuur gewoon bevoegd blijft en een nieuwe ledenvergadering zal uitschrijven.

Ruzie

De partij wordt gespleten door een interne ruzie tussen de drie Kamerleden van Denk. Die kwam aan de oppervlakte nadat voormalig fractievoorzitter Tunahan Kuzu onverwacht aankondigde niet meer terug te willen keren in de Tweede Kamer na de volgende verkiezingen. Al snel onthulde HP/De Tijd dat Kuzu dat zou hebben gedaan omdat hij beschuldigd werd door een vrouw van seksueel overschrijdend gedrag.

Na de publicatie onthulde de overige twee Kamerleden dat Kuzu in het verleden een buitenechtelijke relatie had gehad met de dame in kwestie, waarna hij in 2018 korte tijd zijn fractievoorzitterschap aan Azarkan moest overdragen. Daarop werd Kuzu weer boos en beschuldigde hij Öztürk in een open brief van ‘broedermoord’.

Inmiddels heeft Öztürk als partijvoorzitter bureau Berenschot ingeschakeld om een ‘breed en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de ontstane situatie binnen Denk’. Azarkan vindt echter dat een nieuw bestuur zo’n onderzoek zou moeten instellen. Eerder zei Azarkan te vrezen dat dit conflict het einde zal betekenen van Denk.

Overigens zijn alle drie nog steeds gewoon Kamerlid en zitten ze nog in dezelfde fractie.