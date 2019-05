Pensioenonderhandelingen hervat: kabinet grijpt in op AOW-leeftijd

De pensioenonderhandelingen klapten eind vorig jaar, omdat de vakbonden vonden dat het kabinet hun te weinig tegemoet was gekomen. De bonden eisen onder meer bevriezing van de AOW-leeftijd op korte termijn en een minder snelle stijging op langere termijn. Ook willen zij een regeling waarbij mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken. In ruil daarvoor zijn zij bereid akkoord te gaan met een pensioenstelsel waarin het pensioen minder zeker wordt dan nu. Omdat zo’n ‘reëel’ pensioen minder belooft, kunnen er lagere buffers worden aangehouden. Hierdoor kan er in goede tijden eerder worden geïndexeerd, maar wordt er ook eerder gekort als het tegen zit.



Levensverwachting



Hoewel er sindsdien niet werd onderhandeld werden er wel volop gesprekken gevoerd in informele sfeer. Het kabinet bleek bereid te bewegen: de AOW-leeftijd blijft voorlopig vast staan op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden en gaat zodoende niet komend jaar al omhoog naar 66 jaar en 8 maanden. Ook zou er een individuele regeling voor zware beroepen in de maak zijn, die niet leidt tot terugkeer van een verkapte VUT-regeling. Dat laatste is een harde eis van het kabinet.

Koolmees schrijft daarnaast in een brief aan de sociale partners ‘ruimte te zien’ voor een minder stringente koppeling van de stijging van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. Die is nu nog één op één: voor elk extra jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven gaat de pensioenleeftijd met een jaar omhoog. De vakbonden vinden dit tempo veel te rap en willen dat het kabinet de koppeling terugschroeft naar een half jaar langer werken per 'gewonnen’ levensjaar. Koolmees zegt bereid te zijn 'nadere afspraken’ te maken, maar dan wel binnen een 'totaalpakket aan afspraken'.

FNV is blij

Quote Blijkbaar is het signaal van de acties van deze week goed doorgeko­men Han Busker, FNV-voorzitter Sociale partners reageren positief op de uitnodiging. Vakcentrale FNV is ‘blij’ dat het kabinet ‘eindelijk inziet’ dat er ook voor de lange termijn ruimte moet worden geboden voor een tijdig pensioen en zal maandag aanschuiven. FNV-voorzitter Han Busker denkt dat de acties van de vakbonden, waarbij dinsdag het openbaar vervoer werd stilgelegd, effect hebben gehad. ,,Blijkbaar is het signaal van de acties van deze week goed doorgekomen’’, stelt hij.



Wel benadrukt Busker dat heropening van de onderhandelingen nog niet betekent dat de sociale partners en het kabinet er alsnog uitkomen. ,,Natuurlijk willen wij graag tot een resultaat komen in de vorm van een goed pensioenakkoord. We moeten nog zien of dat gaat lukken.’’

Werkgevers zijn verheugd

Ook de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland reageren 'verheugd'. ,,Het is essentieel om tot afspraken te komen waardoor we jong en oud weer vertrouwen geven in het stelsel en kortingen afwenden en oplossingen vinden voor bijvoorbeeld de zware beroepen. Het stelsel moet klaargemaakt voor de toekomst", laten zij in een gezamenlijke verklaring weten.

De onderhandelaars hebben niet veel tijd om afspraken over de AOW te maken. Zonder akkoord wordt al op 1 juli aanstaande de AOW-leeftijdsverhoging naar 66 jaar en 8 maanden aangekondigd. Volgens de wet moet dit een half van tevoren gebeuren.