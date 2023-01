Perin-Gopie wordt lijsttrekker Volt in Eerste Kamer, partij doet mee aan Statenverkiezingen in acht provincies

Gaby Perin-Gopie is door de leden van Volt verkozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Tijdens het congres van de partij vandaag in Utrecht kreeg zij van de elf kandidaten de meeste steun.

Anders dan vaak gebruikelijk is bij andere partijen is het volledig aan de leden gelaten om de lijsttrekker te kiezen uit een aantal geselecteerde kandidaten. Middels een puntensysteem hebben ze aangegeven wie op de lijst de meeste voorkeur heeft en wie het minst. Eddy Hartog is op de tweede plek in de lijst beland. De pan-Europese partij hoopt op een of twee zetels in de senaat.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Volt doet mee in acht provincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Inwoners van Friesland, Flevoland, Zeeland en Limburg kunnen niet op de pan-Europese partij stemmen. Op 30 mei kiezen de nieuw verkozen Statenleden vervolgens de leden van de Eerste Kamer.

De jonge partij kan met enkele zetels in de senaat meer invloed uitoefenen op de landelijke politiek als de regeringspartijen hier opnieuw geen meerderheid krijgen. Dan moeten de coalitiepartijen op zoek gaan naar steun voor hun beleid bij andere partijen, zoals Volt.

Laurens Dassen: ‘We moeten af van valse politieke profeten’

Politiek leider Laurens Dassen van Volt haalde op het partijcongres uit naar ‘valse politieke profeten, die ondertussen functie op functie stapelen en daarmee een loopje nemen met de democratie’. Daar zet hij zijn partij tegenover, die met ‘een humane oplossing voor de asielcrisis’ komt en ook optimistisch is dat problemen omtrent stikstof en klimaat op te lossen zijn.

Net als Sigrid Kaag van D66 en Attje Kuiken van de PvdA onlangs deden, uit Dassen zorgen dat de democratie wordt ondermijnd. ,,We zien dat politici in de Tweede Kamer nu al bezig zijn met het in twijfel trekken en ondermijnen van de Provinciale Statenverkiezingen, net als Trump en Bolsonaro dat met de verkiezingen in hun eigen land deden”, aldus de fractieleider, die een staande ovatie krijgt van de zaal na zijn speech.

,,Het leidt tot complottheorieën, wat leidt tot wantrouwen in onze instituties”, vervolgt Dassen, die de lijn doortrekt naar de bestorming van het Amerikaanse Congres in 2021 en van het Braziliaanse parlement eerder dit jaar. Hij benoemt niet expliciet welke partijen hij verwijt aan zulke politiek te doen in Nederland.

De fractieleider zet zich ook af tegen de VVD, JA21 en de BoerBurgerBeweging. ,,Wat belóven zij ons nu eigenlijk?”, poneert hij. ,,Heel simpel samengevat: dat zij de klok terug kunnen zetten naar een verleden dat niet meer kan bestaan.” Dassen vindt dat deze partijen bijvoorbeeld niet met oplossingen komen op het gebied van stikstof, klimaat en migratie. Voor problemen die het kabinet heeft om asielzoekers te huisvesten ziet Volt bijvoorbeeld een Europese oplossing in het migratiepact dat in de maak is. ,,Dat regelt zowel de bewaking van de buitengrenzen als de solidaire herverdeling van migranten over de Europese lidstaten”, verduidelijkt de politicus.

Volledig scherm Volt-leider Laurens Dassen, hier in de Tweede Kamer. © ANP / ANP