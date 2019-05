Personeelstekorten in de zorg lopen rap terug

In maart 2018 rekende het kabinet nog met een veel hoger tekort: maximaal 125.000 medewerkers te weinig. Destijds legden minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis de torenhoge ambitie op tafel om de tekorten in de zorg richting 2022 liefst helemaal weg te werken. Ze kwamen met een ‘aanvalsplan’ en honderden miljoenen euro‘s om de arbeidsmarkt aan te zwengelen in 28 regio’s.



Of het door het plan komt of niet, veel meer mensen kiezen voor een baan in de zorg. Zo zijn in 2017 en 2018 in totaal 18.500 mensen extra gaan werken in de verpleeghuiszorg. In 2019 hebben verpleeghuizen de ambitie nog eens 19.000 medewerkers aan te nemen. Maar ook in de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg nemen de personeelsaantallen op dit moment razendsnel toe.



Zorgminister Hugo de Jonge is heel blij met deze trend. ,,Dit ondersteunt de koers die we afgelopen jaar al hebben ingezet. Maar er ligt voor de komende periode nog een geweldige grote opdracht, want de arbeidsmarkt blijft krap en de vraag naar zorg neemt enorm toe. Daarnaast moeten we zorgverleners ook beter vasthouden. Dus is de klus niet geklaard en blijft het alle hens aan dek.”