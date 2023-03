Petitie aangeboden in Tweede Kamer: ‘Veertig partijen als we kiesdrempel niet verhogen’

Ritzen vertelt dat hij vorig jaar in een interview iets zei over een kiesdrempel waar honderden reacties op kwamen. ,,Een snaar geraakt’’, aldus de oud-PvdA’er. ,,Kamerleden moeten behalve volksvertegenwoordiger ook medewetgever kunnen zijn,’’ zegt Yvonne van Rooy. ,,Dat laatste lukt niet door te kleine fracties.’’ Nu heb je 0,6 procent nodig van de kiesgerechtigden. Dan heb je al een zetel, zo schetst Ritzen. De initiatiefnemers willen een kiesdrempel van twee procent, dan kom je pas in de Kamer als je drie zetels hebt.

Daar ziet het echter nog even niet naar uit. VVD-Tweede Kamerlid Chris Simons zegt dat er voorzichtig bij de grootste regeringspartij over wordt nagedacht. ,,In juni komt er op het partijcongres een motie over een hogere kiesdrempel.’’ ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf is tegen: ,,In een democratie moeten we goed luisteren naar alle minderheden, ook als die klein zijn.’’ Ze wijst bovendien op de afsplitsingen na Kamerverkiezingen die niet worden voorkomen met een kiesdrempel.