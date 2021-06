Pieter van Vollenhoven zet Tweede Kamer op scherp: ‘Er wordt fors gesjoemeld met de regels’

Video Regeerak­koord moet draaien om ‘duurzame economie’ en ‘inclusieve samenle­ving’

27 mei Informateur Mariëtte Hamer wil in het regeerakkoord plannen opnemen voor een ‘duurzame economie’, een ‘inclusieve samenleving’ en ‘digitalisering en internationalisering’. Dat staat in een stuk dat alle fractievoorzitters van Hamer hebben gekregen. Conservatieve oppositiepartijen spreken over een ‘linkse agenda’.