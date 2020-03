Plastic pact voor ‘groenere’ verpakkingen gaat Europa in

Van Veldhoven: ,,Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, moeten we naast schone energie ook naar schone grondstoffen kijken. Ik vind dat we elk klein beetje plastic in de toekomst opnieuw moeten kunnen gebruiken en zo uit onze oceanen en milieu houden. Zodat we de aarde schoner en gezonder achterlaten aan volgende generaties.’’



Ondertekenen van het pact is vrijwillig voor landen en bedrijven, maar niet vrijblijvend. Ieder jaar wordt gemonitord hoe ver deelnemers zijn. De Europese Commissie is betrokken als waarnemer van het pact, ook gezien de ‘groene’ ambities van Brussel.



Deelnemers zijn onder meer levensmiddelenproducent Unilever, zuivelbedrijf FrieslandCampina, afvalbedrijf Suez en voedingsmiddelenfabrikant Bonduelle. Ook doen minstens vijftien Europese landen mee aan het Europees Plastic Pact.