Playboy-affaire VVD’ers duikt op in archief: ‘Vunzig. Verwaand. Dom’

Het Nationaal Archief heeft een reeks boze brieven openbaar gemaakt over een Playboy uit 1986, waarin twee medewerkers van de VVD-fractie uit de kleren gaan. De toenmalige fractie werd overspoeld door berichten, vooral omdat één van de foto’s ín de Tweede Kamer werd gemaakt. Ook de Playboy zelf werd opgenomen in het archief.

Op de foto’s zijn Arnoud Cevaal (toen 37) en zijn vriendin Lorette Welter (toen 30) te zien, die door het pikante tijdschrift ‘een Vrijmoedig Vrijend Duo’ worden genoemd. Het begint nog decent: in de Oude Zaal van de Tweede Kamer zit Cevaal in de groene bankjes en leunt Welter over hem heen – beiden zijn volledig gekleed. Zijn hand ligt op haar bil, onder haar rok, waar een jarretel speels onderuit piept.

Maar op de pagina’s daarop zijn de kleren verdwenen. Het koppel ligt op zwarte satijnen lakens, ligt in bad en staat onder de douche. ,,Obscene afbeeldingen”, briest een boze VVD’er, ,,waarvan de foto op pagina 46, waar Cevaal met zijn tong de tepel van Welter beroert, het best als pure pornografie betiteld kan worden.”

Het is niet de enige boze brief die toenmalig partijleider Ed Nijpels ontvangt over ambtelijk secretaris Cevaal – en toenmalig nummer 58 op de kieslijst en fractiemedewerker Welter. Veel liberalen klimmen in de pen om hun afkeuring uit te spreken over de ‘scabreuze situatie’. Vaak wordt óók benadrukt dat ‘een afschrift van deze brief’ is verzonden naar ‘J. Kamminga’, destijds partijvoorzitter.

VARA- of VPRO-mentaliteit

De brieven komen vooral van mannen, die benadrukken dat ‘mijn vrouw en ik’ bij de komende verkiezingen niet op de VVD zullen stemmen. De liberalen benadrukken soms wel dat iedereen ‘mag doen en laten wat zij willen’, maar dat de twee toch wel ‘de belangen van hun werkgever schaden’. Een schrijver verwijt het duo ‘een VARA- of VPRO-mentaliteit’.

Maar het zijn niet alleen brieven – soms van wel drie kantjes – er worden ook briefkaarten verstuurd. ‘Vunzig. Verwaand. Dom’, zo verzint een partijlid op een briefkaart een alternatief voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Een kaartje ‘t.a.v. Ed Nijpels’ van iemand die zegt al 25 jaar op de VVD te hebben gestemd: “Geen pornografie in de 2e Kamer. Stem nooit meer V.V.D. liever nog de Centrum Partij.”

Cevaal en Welter zagen, getuige het begeleidende interview in de Playboy, de ophef niet aankomen. “Ach, Nijpels is zelf ook niet schuw van publiciteit”, zegt Cevaal. ,,De een laat zich fotograferen in een vliegtuig van Transavia, de ander in Des Indes. Het is toch iemand die vrij ruimdenkend is en dat soort dingen ook niet schuwt. Hij heeft genoeg gevoel voor publiciteit.”

Parkeerplaatsen

Het duo voerde ook samen campagne. Toen hij op een partijbijeenkomst de vraag kreeg of de twee geliefden wel tijd voor elkaar hadden in de drukte, verhaalt Cevaal vrolijk dat er ‘op de weg van Amsterdam naar Zoetermeer weinig parkeerplaatsen zijn die we ’s nachts niet van dichtbij hebben gezien’.

Dat Cevaal en Welter zich letterlijk en figuurlijk blootgaven, wordt hen niet in dank afgenomen. Cevaal werd geschrapt van alle kieslijsten, geroyeerd als VVD-lid en in juli 1986 ontslagen. Welter keerde ook niet terug omdat het Kamerlid waarvan zij medewerker was zijn zetel kwijtraakte. Ze mocht wel lid blijven.