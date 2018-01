Politiek wist van drankprobleem opgestapte burgemeester Oosterhout

Rechter spreekt accountant voormalig VVD-par­tij­voor­zit­ter Keizer vrij

16:49 Voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer haalt voorlopig opgelucht adem in het onderzoek naar zijn financiële handel en wandel. De klacht die Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) tegen de accountant van Ernst en Young indiende, is ongegrond verklaard. Daarmee is de kans dat Keizer door het Openbaar Ministerie voor ‘oplichting’ wordt vervolgd, kleiner geworden.