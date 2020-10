Politieke wrijving over levenseinde doodziek kind

Bij een groot deel van de artsen, ouders en een Kamermeerderheid - inclusief VVD en D66 - is er de wens om deze praktijk te veranderen. Het kabinet heeft het probleem in kaart laten brengen. Uit dat rapport blijkt dat er jaarlijks enkele gevallen zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij kinderen in deze leeftijdsgroep.



Sinds dit advies, dat vorig jaar september verscheen, is het stil. Tot het kabinet afgelopen maandag tijdens het coalitieoverleg de knuppel in het hoenderhok gooide. Toen heeft minister De Jonge (Volksgezondheid) volgens een ingewijde ‘het dilemma op tafel gelegd’ om ‘een open discussie te starten’ over een oplossing. Premier Rutte zou hem daarbij hebben gesteund.



Die actie was naar verluidt tegen het zere been van de ChristenUnie. De christelijke partij zou volgens meerdere bronnen ‘hard aan de rem hebben getrokken’. Vooral de plotse haast met de discussie, slechts vijf maanden voor de landelijke verkiezingen, wordt door partijleider Gert-Jan Segers en de zijnen als ongepast gezien. ,,We moeten voorzichtig praten over dit kwetsbare onderwerp”, klinkt het.



Volgende week spreekt de Tweede Kamer met het kabinet over medisch-ethische kwesties, maar een oplossing voor dit vraagstuk wordt vóór die tijd niet verwacht.