‘Positie van PvdA-partijvoorzitter Sent onhoudbaar geworden na rel om Kamerlid Van Dijk’

De positie van PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent is onhoudbaar geworden nu zij de uitspraak van de beroepscommissie negeert om Gijs van Dijk terug te laten keren in de Tweede Kamerfractie. Dat zegt Erica Hemmes, woordvoerder van een groep van achttien PvdA-leden die als FNV-bestuurder actief zijn. In een brief aan het partijbestuur verzetten zij zich tegen de gang van zaken.

'Rommelkonten’

,,Ik vind dat het partijbestuur het hoogste orgaan, de beroepscommissie, ongelooflijk voor schut zet’’, zegt Hemmes. ,,Dan neem je je eigen partijstructuur volstrekt niet serieus. Dit is slecht voor het klimaat van mensen die willen klagen, er wordt nu een onveiligheid gecreëerd door het partijbestuur. Je bent gewoon aan het rommelkonten.’’

Vorige week kwam de beroepscommissie van de PvdA tot een uitspraak in de kwestie Gijs van Dijk. Die is acht maanden geleden op verzoek van Lilianne Ploumen uit de fractie gestapt om een onderzoek te laten plaatsvinden over drie ex-vriendinnen, die hem grensoverschrijdend en misleidend gedrag verweten. Alle sancties moesten van tafel, concludeerde de beroepscommissie uiteindelijk, en niets stond een terugkeer van Gijs van Dijk in de fractie in de weg. Die route staat open, omdat Khadija Arib heeft aangekondigd uit de Tweede Kamer te vertrekken. Van Dijk zal die zetel opeisen, maar de partij wil hem niet terug in de fractie.

‘Sent hoopt dat het overwaait’

Hemmes zegt daarover: ,,De rest van het partijbestuur moet nu zeggen: gewoon gehoor geven aan de beroepscommissie en Gijs van Dijk in ere herstellen. Hij heeft al een onderzoek gehad waaruit bleek dat hij onschuldig was. En nu deze keer ook weer. Ik denk dat Esther-Mirjam Sent hoopt dat het overwaait omdat ze stil blijft. Maar haar positie is onhoudbaar geworden door deze reeks beslissingen.’’

Norbert Schmidt, afdelingsvoorzitter PvdA Heerlen zegt: ,,Ik verwacht dat Gijs van Dijk wel terugkomt in de fractie. Wijsheid komt met de tijd, ik denk dat het partijbestuur tijd nodig heeft om het standpunt bij te stellen. Ze hadden in het begin wel voorzichtiger moeten zijn van bij Van Dijk. Het is niet goed gegaan en dat ziet iedereen.’’

De Utrechtse PvdA-afdelingsvoorzitter Matthijs Kleij: ,,Het ziet er allemaal niet zo chic uit. Het straalt niet uit dat de kwestie goed is opgepakt. Wat ik mis is goede communicatie over iets waarvan iedereen ziet dat het niet goed is gegaan. Het leidt af van de dingen waar we mee bezig moeten zijn.’’

'Dan maar mediation’

Oud-partij bestuurslid Gerard Bosman, nu actief in de PvdA-ledenraad, zegt: ,,De beroepscommissie heeft een bindende uitspraak gedaan: er is geen andere weg dan terugkeer in de fractie. Dan moet er maar mediation komen als het moeilijk ligt. Nu de klaagsters kennelijk vertrouwelijke gesprekken openbaar maken en zo de partijvoorzitter en Gijs van Dijk in een moeilijke positie brengen, moet het rapport openbaar.’’

Aan deze site liet partijvoorzitter Sent weten dat zij voorlopig stilte betracht. Dat heeft Sent tot aanstaande maandag ook opgelegd aan de rest van het partijbestuur. Zelfs de voorzitter van Jonge Socialisten, Bob den Ouden, zegt: ,,Wij doen hier geen uitspraken over, we kijken hoe het zich ontwikkelt.’’

Eerder deze week bleek uit een opiniepeiling van Eenvandaag dat van de PvdA-kiezers tweederde het optreden van de partijtop afkeurt. Niet alleen in de kwestie Van Dijk, maar ook in de kwestie van het opgestapte Kamerlid Khadija Arib.

