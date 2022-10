Post tussen Taghi en Mohammed B. preventief stoppen onmogelijk

‘PvdA’er Gijs van Dijk zinspeelt op terugkeer in Tweede Kamer’

PvdA’er Gijs van Dijk zou terug willen keren in de Tweede Kamer nu zijn berisping door een interne beroepscommissie is vernietigd. PvdA-voorzitter Sent houdt vol dat een terugkeer niet wenselijk is. Wel wil zij om de tafel met zowel Van Dijk als de vrouwen die hem hebben beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

17:50