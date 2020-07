Premier Rutte houdt videospeech bij Srebrenica-herdenking

Vissen met Jan Kamervoor­zit­ter Arib spreekt Baudet aan als dat nodig is: ‘Dit mag je niet zeggen’

5 juli In de interviewserie Vissen met Jan praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. Deze zomer gaat Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) nadenken of ze nog een keer op de lijst voor de Tweede Kamer wil. Maar ze zegt alvast: ,,Wees zuinig op zittende Kamerleden!’’