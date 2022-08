Premier Rutte praat morgen met top kabinet over vele crises in het land

Één minuutje met Van der Plas om Fo­rum-toestanden te voorkomen

In het Zeeuwse Arnemuiden ging voorvrouw Caroline van der Plas van de snel groeiende BoerBurgerBeweging vandaag ‘speeddaten’ met politici in spé. ,,Kennismaken en er gevoel bij krijgen moet in een pitch van 1 minuut.’’

16 augustus