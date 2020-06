Presidentskandidaat Suriname is bereid om Bouterse aan Nederland uit te leveren

Die won met zijn partij VHP de verkiezingen in Suriname en bracht daarmee de verliezende NDP van de zittende president Bouterse een gevoelige klap toe. Santokhi is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe president te worden.

Decembermoorden en drugssmokkel

Die hoorde in Suriname in november vorig jaar twintig jaar celstraf eisen vanwege zijn rol bij de Decembermoorden. In Nederland is hij veroordeeld tot elf jaar cel wegens drugssmokkel. Ondanks zijn niet brandschone reputatie is Bouterse in Suriname nog altijd een factor van belang.