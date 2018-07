'Preventief gebruik van hiv-remmers wordt vergoed'

Ergens komende week zal de bewindsman dit besluit meedelen aan de Tweede Kamer, hoort deze krant van meerdere Haagse bronnen. De Gezondheidsraad had afgelopen maart al aan Bruins geadviseerd PrEP te verstrekken aan deze groep.

Het is volgens mensen met kennis van de concept-stukken de bedoeling dat de preventieve pil, die feitelijk een combinatie is van anti-retrovirale middelen, in meerdere (zo'n 5 tot 7) GGD's verspreid over het hele land beschikbaar komt.

12 euro zelf ophoesten

De Gezondheidsraad stelt dat de prijs van het middel de afgelopen jaren in Nederland is gedaald van 536 euro per maand tot 48 euro per maand begin 2018. Daarvan zouden gebruikers straks een kwart (12 euro) zelf moeten ophoesten.

De verstrekking en vergoeding van PrEP ligt lastig binnen de coalitie met twee liberale en twee christelijke partijen. Daarom is volgens ingewijden afgesproken dat er in de Tweede Kamer vrij gestemd mag worden over het besluit van de minister, zodra dat er komt te liggen.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weigert het nieuws uit de Haagse wandelgangen desgevraagd te bevestigen.

800 nieuwe infecties per jaar

In Nederland zijn ongeveer 20.000 mensen besmet met hiv. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen is verminderd door condoomgebruik, regelmatig testen en vroege behandeling, komen er jaarlijks ongeveer 800 nieuwe infecties bij.

PrEP kan helpen dit aantal verder omlaag te brengen, gelooft bijvoorbeeld het COC. Zeker in de groep met hoogste risico: mannen die seks hebben met mannen. Van de nieuwe infecties treedt twee derde op bij deze doelgroep.