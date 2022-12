Prijsplafond voor energie kan koopkrachtdaling niet voorkomen, zegt CPB

Dit en volgend jaar daalt de koopkracht naar verwachting in totaal met ongeveer 4 procent, als gevolg van de hoge inflatie en de daarbij achterblijvende loonstijging. Het CPB heeft het effect van kabinetsbeleid in scenario’s doorberekend.

Het CPB waarschuwt tegelijk voor de schulden die het kabinet maakt door het nemen van de maatregelen. Het overheidstekort dreigt naar 3 procent van het bbp te groeien in 2023. CPB-directeur Pieter Hasekamp zegt dat het kabinet daarom moet nadenken over de langere termijn. ,,Het kabinet heeft met de steunmaatregelen tijd gekocht, maar moet nu snel nadenken over een exit-strategie vanaf 2023. We zullen rekening moeten houden met structureel hogere energieprijzen. Een structureel probleem vraagt om structurele oplossingen, het huidige prijsplafond is dat niet.”