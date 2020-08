Prinsjesdag: Geld voor extra bonus en werkdrukverlaging zorg

video Verpleeg­kun­di­gen boos over ‘gênante vertoning’ in Kamer, Jetten (D66) heeft spijt

13 augustus Gênant en schrijnend. Zo noemt een woordvoerder van V&VN, de vereniging van verzorgenden en verpleegkundigen, de wijze waarop gisteravond in de Tweede Kamer is omgesprongen met een motie voor meer salaris in de zorg. D66-fractievoorzitter Rob Jetten trekt inmiddels het boetekleed aan. Hij noemt de actie van de coalitie ‘een lelijke stap’.