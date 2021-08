Privéadressen van Kamerleden op straat door datalek bij KvK: ‘Ik vind dit zorgelijk’

Het is vooralsnog onduidelijk wat het motief was van de oud-advocaat en of de gegevens verder zijn verspreid. De KvK heeft melding gedaan van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat gegevens in de verkeerde handen zijn gekomen. ,,We hebben de controle niet op orde gehad. Dat moet beter”, erkent een woordvoerder van KVK tegen deze site.

‘Geen leuk bericht’

Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, bevestigt dat ook haar adresgegevens en die van medestudenten op straat zijn komen te liggen. Boahene is door de KvK per brief geïnformeerd en wordt gevraagd om ‘ongewone activiteiten’ rondom het privéadres te melden.

,,Dit is geen leuk bericht”, reageert Boahene op het datalek. Ze heeft geen idee waarom de gegevens van leden van de Landelijke Studentenvakbond zijn opgevraagd. ,,Ik vind het zorgelijk dat iemand zo lang toegang kan hebben tot gegevens, ook als deze persoon geen kwaad in de zin heeft.”

Ook bij DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, zijn adresgegevens van huidige leden en oud-leden opgevraagd en gelekt. ,,We balen ontzettend dat er zo’n fout is gemaakt door de Kamer van Koophandel”, reageert woordvoerster Hiske Scholtens. ,,We gaan ervan uit dat er niks geks is gebeurd met onze data. We houden de situatie goed in de gaten.”

Politiek activistisch

De oud-advocaat schreef zichzelf begin dit jaar uit als advocaat, maar vroeg tot juni van dit jaar nog de gegevens van organisaties op die voornamelijk politiek of politiek activistisch zijn.