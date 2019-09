Proef: Jongeren steunen goed doel als ze niet appen op de fiets

Vooral de jonge generatie gebruikt het mobieltje uit gewoonte. Ook vinden jongeren het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer minder gevaarlijk dan ouderen, blijkt uit onderzoek. Een zorgwekkende trend, stelt Interpolis. Want zij zijn de automobilisten van de toekomst.



De verzekeraar voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief mee te denken over meer verkeersveiligheid, aldus Melis (Interpolis). Zeker onder een groep jongeren die relatief voor veel schade door ongelukken zorgt en waarvan maar liefst 71 procent de telefoon gebruikt op de fiets. ,,We kunnen en willen meer doen dan alleen schades vergoeden.”



Data van SWOV (Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid) laat zien dat in 68 procent van de verkeersongevallen afleiding een rol speelt en smartphonegebruik hiervan de belangrijkste oorzaak is. Maar ook luisteren naar muziek of bezig zijn met andere passagiers is gevaarlijk.



Stelling (SWOV) is blij met het nieuwe experiment, omdat er weinig studies zijn naar het effect van maatregelen die moeten zorgen voor minder afleiding in het verkeer. ,,Terwijl er sinds kort een app-verbod voor fietsers geldt. Wat we wel weten is dat bij automobilisten de ban op gebruik van de mobiel tijdens het rijden effectief kan zijn. Maar als er niet gehandhaafd wordt, vallen ze snel terug in hun oude gedrag.”