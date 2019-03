Provincies slapend rijk door opcenten, maar hoe lang nog?

Afsluit­dijk dicht voor fietsers? Het verzet groeit

17 maart De Afsluitdijk moet open blijven voor fietsers, in elk geval in de zomer. Dat vindt de fractie van het CDA in de Tweede Kamer. Eerder uitten onder meer De Fietsersbond en Wandelnet al hun onvrede. De afsluiting staat gepland vanaf 1 april en duurt maar liefst drie jaar.