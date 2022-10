PvdA-bestuur komt ondanks beroep niet terug op schorsing Van Dijk

De interne beroepscommissie van de Partij van de Arbeid vindt dat het besluit om Gijs van Dijk te weren uit de Tweede Kamerfractie teruggedraaid moet worden. Dat bevestigt partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent na berichtgeving van EenVandaag en een tweet van Van Dijk zelf. Toch gaat de partij er niet in mee, omdat het bestuur de bevindingen van het onderzoek dat aan dat besluit ten grondslag lag nog altijd ondersteunt.

De beroepscommissie heeft zich gebogen over het integriteitsonderzoek naar Van Dijk dat ertoe geleid heeft dat hij voor vier jaar uit de PvdA-fractie wordt geweerd, maar mocht evenwel de volledige bevindingen niet inzien. Volgens het partijbestuur is dat de reden dat de commissie vindt dat het besluit van de PvdA om Van Dijk te weren vernietigd zou moeten worden. Sent vindt echter dat de conclusies over grensoverschrijdend gedrag door Van Dijk ‘niet ter discussie’ staan.

Van Dijk zelf zegt in zijn verklaring dat hij het vervelend vindt dat het eerste onderzoek niet openbaar is, terwijl het wel tot ‘reputatieschade richting mij’ heeft geleid. Wat hem betreft worden de bevindingen alsnog gepubliceerd. Het PvdA-bestuur wil het rapport vertrouwelijk houden, al is eerder wel een samenvatting naar buiten gebracht. De uitspraak van de beroepscommissie is vooralsnog evenmin openbaar.

Op een paar punten geeft het PvdA-bestuur de commissie wel gelijk. Zo had beter onderbouwd moeten worden waarom Van Dijk openlijk berispt is, in plaats van dat het gesprek achter gesloten deuren plaatsvond. Dat punt zegt het bestuur ‘ter harte’ te nemen. Wat ermee gedaan wordt, laat het evenwel in het midden. Ook zegt het bestuur voortaan anders om te gaan met wederhoor, naar aanleiding van de conclusie dat dat bij Van Dijk niet goed is gegaan.

Van Dijk heeft aangekondigd aangifte te doen tegen onderzoeksbureau Bezemer & Schubad vanwege ‘meerdere ernstige procedurele nalatigheden’. Hij is geen lid meer van de Tweede Kamer, maar zou kunnen terugkeren als vervanger van Khadija Arib, die onlangs haar vertrek heeft aangekondigd.