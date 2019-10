PvdA en ChristenUnie botsen hard over omstreden anti-abortusfolder

De ChristenUnie noemt het ‘doodeng’ dat PvdA‘er Lilianne Ploumen met minister de Jonge (Volksgezondheid) wil debatteren over de verspreiding huis-aan-huis van een omstreden anti-abortusfolder. Volgens de sociaaldemocrate is de christelijke partij 'wel erg gauw aangebrand.’

Gisteren meldde deze website dat ieder huishouden in november een folder in de bus krijgt waarin in niet mis te verstane bewoordingen tegen abortus wordt gepleit. De publicatie is mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen was één van de Kamerleden die zich vervolgens negatief uitliet over deze actie.

Ze zei dat de PvdA vindt dat vrouwen het recht hebben om zelf te beslissen of, met wie en wanneer ze kinderen willen krijgen. Ploumen: ,,In Nederland hebben we goede en heldere wetgeving, en kunnen vrouwen voor hulp en advies terecht bij hun huisarts. Ik - en ik denk heel veel andere vrouwen met mij - zit niet te wachten op zo’n ongevraagde folder in de brievenbus.”

In het verkeerde keelgat

De PvdA‘er heeft vervolgens bij de Kamervoorzitter een debataanvraag ingediend over deze kwestie. Dat voornemen is nu in het verkeerde keelgat geschoten bij ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers. Hij zegt op Twitter: ,,Doodeng natuurlijk, die vrijheid van meningsuiting. Er dreigt zomaar een afwijkende opvatting te worden verkondigd. Daarom een Kamerdebat. Dat zal ze leren. Over doodeng gesproken...”

Ploumen reageert koeltjes op de woorden van Segers. ,,Goh, hij is wel erg gauw aangebrand. Ik vind het belangrijk om over zulke maatschappelijke ontwikkelingen te praten, ook met het kabinet. Natuurlijk ga ik tijdens zo‘n debat niet pleiten voor een verbod op verspreiding van deze folder. Maar gezien de recente protesten bij abortusklinieken en een anti-abortusbus die vrouwen probeert te beïnvloeden, moeten we het wel hebben over zulke initiatieven.”

Abortus is in Nederland, onder strikte voorwaarden, legaal. Het verspreiden van anti-abortusmateriaal en de discussie over levensbeëindiging ligt gevoelig in ons land. In 2008 ontstond er ophef toen een pro life-club plastic foetussen rondstuurde. En in 2010 stuurde een hulpbisschop een brief aan parlementsleden waarin hij zich uitsprak tegen abortus. Bij de brief zat ook een klein poppetje dat een foetus van tien weken moest voorstellen.