PvdA kiest nieuwe partijvoorzitter: deze kandidaten maken volgens insiders meeste kans

VIDEO'S VVD, D66 en CDA praten vandaag verder over doorstart huidige kabinet

9:57 De gehoopte doorbraak in de formatie is gisteren uitgebleven. Informateur Johan Remkes koerst af op onderhandelingen met de huidige coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, maar het is onduidelijk of die partijen daarmee kunnen leven. Vooral D66 lijkt moeite te hebben met een doorstart van het huidige kabinet. Vandaag gaan de gesprekken verder.