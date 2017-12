PvdA-ledenraad oordeelt over Moorlag

Moorlag heeft in zijn vorig leven als directeur van de sociale werkplaats Alecson in Assen via een schijnconstructie werknemers met een arbeidsbeperking ingehuurd. Zij kwamen daardoor niet in vaste dienst en kregen een lager salaris dan de CAO voorschreef. De rechter bepaalde vorige week dat deze constructie niet had gemogen.

Kuiper gaat volgende week checken of de ruim 750 handtekeningen werkelijk van PvdA-leden zijn. Daarna is het aan het partijbestuur om een datum te prikken voor een ledenraad, waar Moorlag zich moet verdedigen.

Pijnlijk

JS-voorzitter Kuiper: ,,Ik kan leukere dingen bedenken voor een zaterdagmiddag. Ik ben blij dat er genoeg mensen zijn in de PvdA die willen strijden voor deze zaak. Het is wel heel pijnlijk, omdat het over een persoon gaat. Ik hoop dat dit nieuws als drukmiddel fungeert en Moorlag zijn knopen telt en opstapt.’’

Asscher vond vorige week niet dat Moorlag zijn biezen moest pakken, omdat het niet om zelfverrijking ging. Volgens PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk heeft Moorlag er vanaf zijn aantreden als directeur alles aan gedaan om de schijnconstructie bij Alecson aan te pakken.