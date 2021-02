PvdA-leider Ploumen wil welvaart herverdelen voor Nederland als ‘vereniging’

Multinationals, miljonairs, pandjesbazen en grote techbedrijven moeten meer belasting betalen. Het geld dat dit oplevert, wil PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen steken in betere zorg en onderwijs en betaalbare huizen. ,,Zo herverdelen we onze welvaart. En kunnen we investeren in het Nederland na corona”, zei Ploumen tijdens de 75-jarige verjaardag van de PvdA in Tilburg.

Het steekt Ploumen dat de grotere bedrijven ‘steeds meer macht’ krijgen, en ‘profiteren van de crisis en de groeiende ongelijkheid’. ,,Het beste voorbeeld is misschien wel Booking.com. Jarenlang weinig belasting betalen, hand op houden als het moeilijk wordt en vervolgens de medewerkers op straat zetten”, zei de PvdA-leider over het Amsterdamse bedrijf waarbij wereldwijd hotels geboekt kunnen worden.

In een groot deel van Nederland zou deze dagen carnaval worden gevierd. Ploumen, geboren Maastrichtse, is ook liefhebber. Zij prees carnaval als een feest dat mensen samenbrengt. ‘Arm en rijk, jong en oud’ die samen werken aan carnavalswagens en -pakken. ,,Dat is een voorbeeld van het Nederland dat ik voor ogen heb. Nederland als vereniging.”

Armoede

Ploumen pleit voor een ‘koerswijziging’ ten opzichte van het ‘kabinet Rutte-Hoekstra’. Zo zette de PvdA’er zich af tegen de VVD en CDA. ,,Want als we de balans opmaken van de afgelopen kabinetsperiode dan zien we dat vanaf dag één vooral de topinkomens, miljonairs en multinationals moesten worden ontzien.” Ondertussen, zegt ze, nam de armoede toe. ,,Het aantal daklozen is gestegen. Er slapen 8.500 kinderen in de crisisopvang. Elke nacht. De voedselbanken kunnen de toestroom nauwelijks aan.”

Ook haalde Ploumen uit naar de ‘slepende en eindeloze lockdown’ die ‘zonder plan en perspectief’ is. ,,Vinden we dat normaal? Is dat hoe we in Nederland met elkaar omgaan?” vroeg de PvdA-lijsttrekker. Zij gaf echter geen alternatief voor het huidige lockdownbeleid. Wel stelde ze dat Rutte ‘geen echte oplossingen aandraagt voor de diepe sociale crisis waar Nederland in zit’.

Ongelijkheid

,,We weten wie de rekening van de crisis straks gaat betalen als het aan VVD, CDA en de werkgeverslobby ligt”, zei Ploumen. ,,Zij willen de rekening van de crisis neerleggen bij mensen die van de bijstand moeten rondkomen, bij huurders en bij iedereen die zorg nodig heeft.” De ongelijkheid, zei de PvdA'er, wordt dan ‘alleen maar groter’.

Volgens haar is het tijd voor ‘een nieuwe en progressieve lente in ons land’. ,,De sociaaldemocratie heeft de verzorgingsstaat opgebouwd. Dat kunnen we weer doen.” De PvdA staat in de peilingen nu op tussen de elf en dertien zetels. Maar Ploumen verwees naar de Europese verkiezingen van 2019, waar de PvdA de grootste werd. ,,Ook nu kunnen we weer verrassen. Let maar op.”

