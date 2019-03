PvdA: Moord Anne Faber had voorkomen kunnen worden

Uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) blijkt dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij de behandeling van P. Zo werden hem te vroeg verlof en vrijheden gegeven en is zijn zedenverleden te weinig meegenomen bij zijn behandeling. Door de fouten werden de ‘veiligheidsrisico’s voor de samenleving onvoldoende ingeschat’, is te lezen in het snoeiharde rapport van de inspectie.



,,Dat je kind iets overkomt is al de grootste angst van iedere ouder, maar dat dit misdrijf voorkomen had kunnen - of zelf moeten - worden maakt het verlies onverteerbaar’’, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Ze spreekt over een lange reeks fouten en blunders tot aan het ministerie toe, die tot het drama hebben geleid. ,,Een verkrachter die zelf essentiële informatie achter kon houden, geen kennis over hoe je omgaat met gevaarlijke zedendelinquenten, onvoldoende aandacht voor de veiligheid van de samenleving: het is onacceptabel dat dat kan. Het is klaar met de excuses, er moeten nu echt verbeteringen volgen.’’