PvdA onderzoekt geloofwaardigheid Kamerlid Moorlag

Het bedrijf had zijn werknemers in dienst genomen via een uitzendbureau dat het zelf had opgericht. Dit om met het oog op een bezuiniging tegen minder geld zo veel mogelijk werknemers in dienst te houden. Volgens de kantonrechter mag die constructie niet. De werknemers liepen er allerlei toeslagen door mis. De kwestie is pijnlijk, omdat de PvdA zich juist hardmaakt tegen schijnconstructies als deze.