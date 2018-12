PvdA wil vrijheid bijzonder onderwijs inperken

Volgens Asscher staat de kansengelijkheid ‘gigantisch onder druk’ en wordt het daarom hoog tijd het honderd jaar oude artikel 23 van de Grondwet te herschrijven. Scholen worden verplicht elke leerling te accepteren, zolang ouders en kinderen de grondslag van de school respecteren. Daarnaast wil Asscher in de Grondwet opnemen dat onderwijs niet alleen een recht is maar ook voor leerplichtige kinderen kosteloos moet zijn. Met die toevoeging wil hij ouders en gemeenten beter wapenen tegen scholen die nu via een hoge, zogenaamd ‘vrijwillige’ ouderbijdrage kinderen uit armlastige gezinnen ontmoedigen zich in te schrijven. In het voorstel van de PvdA-leider blijft het mogelijk voor ouders om met overheidsgeld een school op een al dan niet religieuze grondslag te stichten. In progressieve en liberale kringen gaan regelmatig stemmen op om dit zogeheten bijzonder onderwijs helemaal af te schaffen, maar die maatregel gaat Asscher te ver. Volgens hem heeft de gelijke bekostiging van het bijzonder onderwijs naast openbare scholen waarde en moet eenheidsworst worden vermeden.

Holocaust

Wel wil hij het moeilijker maken voor bijvoorbeeld orthodox-christelijke of islamitische scholen om zich achter de vrijheid van onderwijs als ‘smoesje’ te gebruiken, bijvoorbeeld als het gaat om thema’s als homoseksualiteit of de Holocaust. ,,De Grondwet is nu niet kinderen en ouders tot steun, maar is een ‘bemoei je er niet mee’-bord’’, stelt Asscher.



In de vorige kabinetsperiode lag er een wetsvoorstel om de acceptatieplicht in te voeren, maar dit belandde in de aanloop naar de verkiezingen in de ijskast. Asscher kondigt aan dit voorstel nieuw leven in te willen blazen en hoopt daarbij op steun van D66, VVD, GroenLinks en SP. Tegelijkertijd hoopt hij dat christelijke partijen, die nooit hebben willen weten vaan de aanpassing van artikel 23, serieus naar zijn voornemen willen kijken. Asscher: ,,Artikel 23 moet niet gaan over de scholen, maar over kinderen.’’