PvdD kaart mishandeling van politiehonden aan

In de uitzending van het BNNVARA-programma Rambam is donderdag te zien hoe op de hondenscholen, aangesloten van de KNPV, dubieuze trainingsmethodes worden gehanteerd, waarbij stroomstoten, prikkettingen of zelfs flesjes gevuld met grind worden gebruikt.



Fractievoorzitter Marianne Thieme van De Partij voor de Dieren is geschrokken van de beelden. Ze vindt het dierenmishandeling en kondigt aan Kamervragen te zullen stellen over het uitblijven van de wet die de hulpmiddelen verbiedt.



De KNPV geeft in de uitzending aan dat zij een voorstander zijn van een diervriendelijke werkwijze. Echter zijn zij van mening dat zij het gebruik van de hulpmiddelen door de aangesloten hondenscholen alleen kunnen tegengaan wanneer er een duidelijke wet komt die de hulpmiddelen verbiedt.



Rambam over hondenmishandeling is donderdag om 21.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.