PVV haalt ‘nepnieuwssite’ aan tijdens vragenuur Tweede Kamer

Het VN-migratiepact is niet juridisch bindend, en wordt dat ook niet als het morgen bij de VN via een resolutie wordt aangenomen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vanmiddag in de Kamer tijdens het wekelijke vragenuurtje na vragen van de PVV. Opmerkelijk is dat de vragen gebaseerd zijn op informatie van een site die regelmatig flirt met nepnieuws.

Grapperhaus reageerde op vragen van PVV-Kamerlid Machiel de Graaf over een artikel van Voice of Europe. Uit een fragment in dat artikel zou blijken dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel toegeeft dat het VN-migratiepact, met daarin 23 doelstellingen voor een veilig en ordelijk verloop van migratie, wel degelijk juridisch bindend is. Tot nu toe is dat door de leiders van de VN-landen altijd ontkend, inclusief Merkel.



,,Eerst wordt ingestemd met een horrorpact, daarna wordt via een inlegvelletje benadrukt dat het niet juridisch bindend is, om het daarna via een resolutie over de inwerkingtreding daarna alsnog juridisch bindend te maken’’, concludeert De Graaf. ,,Waarom moet Nederland kapot?’’, vroeg hij Grapperhaus.



Het pact draait om samenwerking van landen, benadrukt Grapperhaus. Het pact is niet juridisch bindend, herhaalde hij het kabinetsstandpunt. Ook als het morgen tijdens de Algemene Vergadering van de VN wordt aangenomen via een resolutie, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Niet gezegd

Opmerkelijk is dat Merkel in het fragment dat Voice of Europe aanhaalt,helemaal niet zegt dat het pact juridisch bindend is. Ze legt in de Bondsdag uit dat het pact morgen opnieuw op tafel ligt bij de VN-vergadering, en dat er dan een beslissing zal worden gemaakt of het pact aangenomen wordt. ,,Op dat moment kan een van de landen om een stemming vragen. Wanneer tweederde van de landen instemt geldt het pact voor iedereen. Zo werkt besluitvorming op basis van meerderheid.’’ Dat het voor alle landen geldt, betekent niet dat het juridisch bindend is.



Voice of Europe is omstreden, omdat het bekendstaat als potentiële nepnieuwssite. Zo werd de site twee weken geleden nog aangehaald door het Europese anti-nepnieuwsagentschap EU vs Disinfo. Waarom Kamervoorzitter Khadija Arib de vraag toch heeft toegelaten tot het wekelijkse vragenuur, is onduidelijk.



Attje Kuiken (PvdA) vroeg Grapperhaus nog wat hij van Voice of Europe vindt, en of de site banden heeft met Rusland voor het verspreiden van nepnieuws. ,,We houden het scherp in de gaten’’, reageerde de bewindsman, die daaraan toevoegde dat het aangehaalde filmpje van Merkel hem ‘oorspronkelijk’ leek.

Steun