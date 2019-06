PVV, SP en 50Plus zien niets in pensioendeal: ‘Waardeloos akkoord’

Minister Koolmees ‘meer dan tevreden, misschien wel beetje trots’

13:05 Na negen jaar soebatten presenteerde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vanmorgen samen met de werkgeversorganisaties en de bonden het concept-pensioenakkoord. Helemaal in kannen en kruiken is het alleen nog niet: de circa 1 miljoen FNV-leden mogen nog wel stemmen over het akkoord, waardoor het alsnog kan afketsen.