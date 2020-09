PVV trekt sancties tegen Rusland in twijfel, Blok houdt eraan vast

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma reageerde tijdens het debat over de Ruslandstrategie van het kabinet boos op het PVV-voorstel. Hij noemde de suggestie ‘een klap in het gezicht van nabestaanden van de MH17’ op de dag dat het proces tegen de verdachten in die zaak weer verder gaat. De economische sancties werden in EU-verband ingesteld na het neerhalen van vlucht MH17. In reacties daarop stelde ook Rusland sancties in.

Volgens CDA-Kamerlid Martijn van Helvert raken de sancties ook de Nederlandse economie en is het daarom beter persoonsgerichte in plaats van algemene sancties in te dienen. Blok zei juist erg te hechten aan de EU-samenwerking als het gaat om sancties. VVD-Kamerlid André Bosman, die het debat overnam van zijn verkouden collega Sven Koopmans, diende vervolgens een motie in die uitspreekt dat de sancties juist gehandhaafd moeten worden.

Broedende kip

Nederland stelde Rusland in 2018 samen met Australië aansprakelijk voor de ramp, nadat na internationaal onderzoek werd aangetoond dat de Buk-raket die het toestel van Malaysia Airlines neerhaalde afkomstig was uit Rusland. Blok wilde op vragen van De Roon hoe het daarmee staat alleen zeggen dat de gesprekken nog lopen. ,,Een broedende kip moet je niet storen.”

De relatie tussen Nederland en Rusland is al jaren slecht. De Ruslandstrategie die het kabinet eind vorig jaar ontvouwde, is gestoeld op de combinatie van druk en dialoog - het beleid zoals dat al jaren geldt. Sommige partijen in de Tweede Kamer zagen weinig verschillen tussen de oude en nieuwe strategie (PvdA). Volgens andere partijen oefent Blok te veel druk uit (SP), terwijl een andere partij stelt dat de balans tussen druk en dialoog ‘meer richting druk’ (ChristenUnie) en volgens weer anderen is hij juist te veel bezig met druk en te weinig met dialoog.

Zo stelde D66 met GroenLinks dat het kabinet meer moet doen voor de ‘gewone Rus’ door het bijvoorbeeld makkelijker te maken voor studenten en wetenschappers om naar Nederland te reizen en meer studiebeurzen mogelijk te maken. Het voorstel viel bij Blok in goede aarde.

Gaspijpleiding

In het debat kwamen ook actuele kwesties aan de orde: de gifgasaanval op de Russische oppositieleider Alexei Navalny, de situatie in Belarus, het sinds gisteren opgelaaide conflict tussen Azerbeidjaan en Armenië over de regio Nagorno-Karabach en de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2.

De pijpleiding, die gas van Rusland naar Duitsland moet transporteren, werd door D66’er Sjoerdsma ‘een geopolitieke wurgslang’ wordt genoemd. Met de pijplijn kan Rusland traditionele doorvoerlanden als Oekraïne omzeilen. Blok herhaalde dat Nederland geen partij is in de aanleg van Nord Stream 2. Ook benadrukte hij dat Nederland ‘nog decennialang afhankelijk is van buitenlands gas’, nu de gaswinning in Groningen naar nul gaat, en dat gas uit Noorwegen alleen niet voldoende is om heel Europa warm te houden.