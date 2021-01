PVV wil meeregeren, andere partijen zien het niet zitten: ‘Wilders radicaliseert verder’

Gemor om Moria in achterban regerings­par­tij­en

23 december De vluchtelingen die na de brand in vluchtelingenkamp Moria naar Nederland zouden worden gehaald, woonden niet in het omstreden kamp toen daar brand uitbrak. Wel verbleef ‘naar schatting de helft’ van de nu 49 mensen die in Nederland zijn daar ‘op enig moment’, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.