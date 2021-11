Quinsy Gario wacht beroep tegen schorsing niet af en zegt lidmaatschap van BIJ1 op

De activist en kunstenaar Gario kreeg in juli te horen dat hij uit de partij zou worden gezet omdat hij ‘manipulatief en toxisch gedrag’ getoond zou hebben binnen BIJ1. Dat kwam naar voren uit een rapport van een extern bureau dat was ingeschakeld door de partij, maar het stuk is nooit openbaar gemaakt. Gario verklaarde toen zich niet in de beschuldigingen te herkennen.