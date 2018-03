Raad van Moskeeën na PVV-video: ‘Doe aangifte tegen Wilders’

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) reageert op het campagnespotje van de PVV, dat afgelopen donderdag werd uitgezonden in de zendtijd van politieke partijen op NPO1. In de video (zie hieronder) is te zien hoe de islam met rode letters gelijkgeschakeld wordt aan terreur en haat tegen joden, christenen en homoseksuelen. Bij de laatste tekst die wordt getoond druipt het bloed van de letters af die ‘Islam is dodelijk’ spellen.



,,De stelselmatige campagne van haat en demonisering van moslims door Wilders heeft er zonder meer toe geleid dat discriminatie, geweld en vernedering van moslims steeds meer wordt genormaliseerd”, zegt RMMN-woordvoerder Saïd Bouharrou. ,,Dat de NPO dit walgelijke filmpje heeft uitgezonden, en de Tweede Kamer geen reden zag hier een spoeddebat over te houden, bewijst de normalisatie.”