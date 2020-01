Raad van State: Gemeente Westland mag komst islamitische school niet tegenhouden

Onderwijsminister Arie Slob heeft terecht ingegrepen bij de komst van de islamitische school naar Westland. Dat heeft de Raad van State vanochtend besloten. De gemeenteraad was eerder in beroep gegaan tegen het ingrijpen van de minister in de besluitvorming over de komst van de islamitische basisschool naar Westland.

Volgens de Raad van State heeft de minister zich aan de juiste wettelijke regels gehouden. In juli 2019 greep Slob in en zorgde dat de islamitische basisschool, waar scholenkoepel Yunus Emre een verzoek voor had ingediend, werd opgenomen in het Plan van Scholen 2020-2023. Een meerderheid van de gemeenteraad van Westland is tegen de komst van zo’n school.

Volgens de Westlandse raad heeft de minister procedurele fouten gemaakt bij zijn besluit. Daarin krijgt de raad geen gelijk. Slob heeft de gemeenteraad voldoende tijd gegeven om alsnog aan zijn wettelijke verplichting te voldoen, meent de Raad van State. Het besluit tot indeplaatsstelling (het ingrijpen van de minister, red.) is ook goed bekendgemaakt. Daardoor kan de basisschool nu een plek krijgen in het plan van scholen 2020-2023 komt de school in aanmerking voor financiering.

Quote Verdrietig en jammer. Dit is een minachting van de democratie Duijsens

Peter Duijsens van oppositiepartij Westland Verstandig reageert teleurgesteld. ,,Verdrietig en jammer. Dit is een minachting van de democratie. De gemeenteraad moest nog een uitspraak doen, maar toen heeft de minister die ‘indeplaatsstelling’ al gedaan.”

Kansen

Dat de Raad van State in de uitspraak vooral de ‘indeplaatsstelling’ besprak, maakt dat de Westlandse gemeenteraad nog kansen ziet om de komst van de islamitische school toch tegen te houden. Er is al een ander beroep ingediend dat gaat over de inhoudelijke argumentatie achter het plan. ,,Volgens ons is er niet genoeg draagvlak voor. Daarnaast is in het oorspronkelijke plan geen rekening gehouden met de islamitische scholen die sinds 2016 zijn geopend aan de rand van Den Haag. Yunus Emre wil per se naar het centrum van Naaldwijk en ouders uit Wateringen en Poeldijk zullen eerder voor een school in Den Haag kiezen.”