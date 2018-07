Raadgevend referendum definitief afgeschaft

Afspraak

Het mocht niet baten. In het regeerakkoord staat nu eenmaal dat er een streep gaat door het raadgevend referendum. Het heeft 'niet gebracht wat ervan werd verwacht', zei minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) er eerder al over. Volgens haar zorgt de raadgevende variant van de volksraadpleging vooral voor verwarring, omdat het kabinet niets met de mening van het volk hoeft te doen.



Dat bleek maar weer bij de afgelopen twee referenda. De kiezer zei 'nee' bij het Oekraïne-referendum in 2016, maar toch kwam het samenwerkingsverdrag met Oekraïne er. Ook bij het referendum over de nieuwe inlichtingenwet Wiv was een meerderheid tegen. Desondanks werd de wet op 1 mei gewoon van kracht.



Het raadgevend referendum was volgens het regeerakkoord vooral bedoeld als 'opmaat naar een correctief bindend referendum', de variant waarbij het kabinet de uitslag niet naar zich neer mag leggen. Maar voor zo'n referendum is geen politieke steun. Daarom kan het raadgevend referendum ook in de prullenbak.