Recessievrees bedreigt Rutte’s jaar van de waarheid

Zelden had een kabinet economisch zo de wind mee als Rutte III. In de eerste twee jaar groeide de economie uitbundig, met royale begrotingsoverschotten en een gestaag dalende staatsschuld tot gevolg. Maar juist aan de vooravond van een nieuwe verkiezingscampagne, die volgend jaar na de zomer losbarst, zit de klad erin.



Het groeicijfer voor 2020 is door het Centraal Planbureau (CPB) al omlaag geschroefd naar 1,4 procent. De kans op een verder neerwaartse bijstelling is bovendien groter dan een veel aangenamere correctie naar boven, waarschuwen de nationale rekenmeesters. Escalatie van de Amerikaanse handelsoorlog of een chaotische Brexit zal onze open economie forse schade kunnen toebrengen, aldus het CPB.



De timing van de onheilstijding is ronduit beroerd, want het einde van de regeerperiode was nou juist bedoeld om die ene, zo dikwijls herhaalde belofte gestand te doen: ,,Nederland moet niet alleen vooruit gaan in de statistieken, Nederlanders moeten dat ook zelf ervaren”, spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met elkaar af in het regeerakkoord.