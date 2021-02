Recordaantal partijen wil meedoen aan de verkiezingen: 41 lijsten ingeleverd

Of er uiteindelijk ook 41 partijen op het stembiljet belanden is nog even spannend: bij 35 partijen zijn administratieve tekortkomingen geconstateerd. Er missen bijvoorbeeld nog ondersteuningsverklaringen of andere documenten.

Deze partijen krijgen nog tot donderdag klokslag 17.00 uur de tijd om de missers recht te zetten. Een dag later, op vrijdag 5 februari, beslist de Kiesraad vervolgens in een openbare zitting wie er mee mogen doen aan de verkiezingen.

Werk aan de winkel

Opvallend is dat ook veel grote, gevestigde partijen fouten hebben gemaakt. Van de partijen die al in de Tweede Kamer zitten hebben alleen PVV, SGP, Partij voor de Dieren en DENK een vlekkeloze lijst ingeleverd. Daarnaast zijn ook Bij1 en Volt glansrijk geslaagd. Bij de 35 andere is er echter nog werk aan de winkel.

Pikant is dat bij de ChristenUnie de kandidatuur van lijsttrekker Gert-Jan Segers niet volgens de regels is verlopen. Ook de nummer twee van GroenLinks, Corinne Ellemeet is volgens de Kiesraad niet op het formulier vermeld op de manier waarop dat zou moeten.

Foutje Krol

Een aantal nieuwkomers had de afgelopen weken grote moeite om voldoende ondersteuningsverklaringen te verzamelen. Zo riepen de Lijst Henk Krol van lijsttrekker Henk Krol en Splinter van Femke Merel van Kooten tot het laatste moment mensen op een handtekening te zetten. Die oproep is niet helemaal geslaagd: Splinter dreigt in Drenthe, Flevoland en op de BES-eilanden niet op het stembiljet te staan. Krol mist de drempel in de kieskring Zwolle. Daarnaast moet hij aan de bak om überhaupt zelf op het stemformulier te komen. Volgens de Kiesraad is Krol's kandidatuur niet volgens de regels.

Ook de deelname van Vrij en Sociaal Nederland, met Viruswaanzin-voorman Willem Engel op de lijst, is nog allerminst zeker. De partij heeft de vereiste waarborgsom niet voldaan. Ook mist de partij voldoende ondersteuningsverklaringen in de kieskringen Amsterdam, Den Haag en Bonaire.

Eind december maakte de Kiesraad al bekend een recordaantal partijnamen te hebben geregistreerd: 89 partijen hadden hun naam laten vastleggen, waaronder 26 nieuwkomers. Uiteindelijk zijn er dus nog maximaal 41 partijen over. Doen die allemaal mee, dan komt het aantal deelnemers fors hoger uit dan de 28 partijen die in 2017 deelnamen aan de verkiezingen, wat destijds een evenaring van het record was.

Strenge spelregels

Wie als nieuwkomer mee wil doen aan de verkiezingen moet aan strenge spelregels voldoen. Behalve het inleveren van het benodigde papierwerk zijn nieuwe partijen ook verplicht om een waarborgsom van 11.250 euro te storten, alvorens zij een kieslijst mogen inleveren. Wie vervolgens meedoet aan de verkiezingen maar minder dan 75 procent van de kiesdeler behaalt, is dat geld kwijt. In 2017 betekende deze regel dat partijen die minder dan 47.122 stemmen hadden gehaald, naar hun centen konden fluiten.

