Reddingsboei voor KLM valt goed, Kamer steunt voorwaarden

De SP begrijpt niet waarom de Staat niet een hoger aandelenbelang in de luchtvaartmaatschappij heeft bedongen in ruil voor de miljarden. Kamerlid Cem Laçin: ,,KLM mag blijkbaar niet failliet gaan van minister Hoekstra (Financiën). Ons mantra is dan: wat niet failliet mag gaan, hoort ook niet thuis op de markt.”



Laçin wil weten hoe de twee tot vier miljard tot stand is gekomen en of Air France-KLM wel eerst de reserves voldoende heeft aangesproken.



Geert Wilders (PVV) vindt het ook prima om KLM te helpen, maar hij wil dat het kabinet in deze tijden ook oog heeft voor de financiële problemen van Jan Modaal. Wilders: ,,Doe ook wat voor de gewone Nederlander in deze moeilijke tijden, minister Hoekstra! Verlaag de huren en de btw op boodschappen, of schaf het eigen risico in de zorg af. Help bedrijven én burgers!”