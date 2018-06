Regie lijkt zoek na gasdebat

Debat gaswinning Wiebes kan door, maar vervreemdt Groningers van zich

7 juni Minister Eric Wiebes trotseert een tribune vol boze Groningers en krijgt alleen steun van de coalitiepartijen om de versterking van 1588 huizen nog even uit te stellen. Het wantrouwen is er na het debat over de gaswinning niet minder op geworden.