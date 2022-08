Remkes maakt nieuwe afspraken met boeren en kabinet en komt in september met conclusie

Remkes en premier Rutte zijn optimistisch na de gesprekken, zo zeiden ze na afloop in een persconferentie. Volgens minister Van der Wal werd er ‘scherp en duidelijk’ gesproken.

Alternatief voor KDW

De KDW is de maximale hoeveelheid stikstof die de kwetsbaarste natuur in een gebied aankan. Boven die waarde bestaat het risico dat de natuurkwaliteit verslechtert. Het kabinet wilde de deze norm behouden, maar nu is afgesproken dat er ook gekeken kan worden naar een alternatief. Als er maar een goede juridische basis is, dat is volgens Remkes een voorwaarde. Ook zijn afspraken gemaakt over subsidies voor innovatie, een nieuwe stikstofkaart en een ‘ecologische autoriteit'.

Er is ook kort gesproken over de deadline voor het beperken van de stikstofuitstoot voor 2030. Die blijft volgens premier Rutte staan.

Remkes geeft zichzelf nu een paar weken om met conclusies te komen. ,,Ik ben voornemens de tweede van helft september verstandige dingen zeggen over niet alleen stikstof, maar ook over perspectief. Juist omdat die beide zaken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.”

Voor het gesprek van start ging heeft premier Rutte de boeren toegesproken over de toon van het protest in het land. ,,Aan tafel waren we unaniem dat wetsovertreding en intimidatie niet is geoorloofd", zei Remkes daarover. ,,Daarbij werd gezegd dat er begrip bestaat voor de emotionaliteit in de agrarische kringen.”

‘Verbaasd over gedoe’

Remkes zei verder dat hij zich erg heeft verbaasd over het gedoe dat afgelopen week ontstond over de agenda van het gesprek. De grote boerenorganisaties wilden niet meer aanschuiven, omdat ze vonden dat er volgens hen te weinig mogelijk was. ,,Ik vond het heel vervelend dat daar gedoe over was", zei Remkes. ,,Vanaf het allereerste moment is voor mij duidelijk dat een aantal zaken uit het eerste gesprek ook in dit gesprek aan de orde zouden komen.”

‘Moeizaam gesprek’

Eerder op de dag zei Agractie-voorman Bart Kemp dat hij de gesprekken ‘moeizaam’ vond gaan. ,,Ministers verschuilen zich achter het regeerakkoord. Ze durven zelf geen verantwoordelijkheid te nemen, niets op te lossen.” Dat sombere geluid betekent niet dat er binnen totaal geen vordering werd geboekt. Volgens bronnen rond het overleg zou er wel ‘ontwikkeling’ in de gesprekken zitten.

De boerenorganisaties die vanmiddag met Remkes en Rutte om tafel zaten, zijn het totaal niet eens met het kabinetsbeleid. Eerder deze week weigerden ze nog te praten, maar gisteren lieten ze weten toch genoeg openingen te zien bij de politiek. Zij willen wel toezeggingen op een aantal cruciale punten. Zo willen ze dat de streefdatum van 2030 voor het bereiken van 50 procent stikstofreductie van tafel gaat en willen ze af van de KDW, een maatstaf die aangeeft wanneer de kwaliteit van een natuurgebied in gevaar komt door stikstof.

Tweede gesprek

Remkes, premier Rutte en ministers hadden vanmorgen ook nog een tweede gesprek, met organisaties die wel graag aanschuiven. Dat was met natuurorganisaties en boeren die in de meeste gevallen biologische en natuurinclusieve boeren vertegenwoordigen. Volgens Alex Datema van BoerenNatuur was er sprake van een goed en constructief overleg, dat ging ‘over de manier waarop je in de toekomst zou moeten boeren'.

Dat grote organisaties als LTO Nederland, Agractie en Farmers Defence Force niet bij dat overleg aan tafel zaten, noemen de biologische boeren ‘ontzettend jammer’ en ‘niet goed'. ,,Maar ik kreeg niet het gevoel dat hun verzet ervoor zorgt dat het kabinet aan de stikstofdoelen wil tornen, integendeel", zegt Bregje Hamelynck van de vereniging voor agro-ecologische boeren in Nederland. ,,Die doelen blijven overeind. Dat hebben de leden van het kabinet duidelijk laten doorschemeren.”

Het was voor hen de vraag wat het kabinet deze organisaties wil bieden in het tweede overleg van de dag. Datema van BoerenNatuur: ,,Ik durf het ook niet te zeggen. Je merkt wel dat het kabinet naar openingen zoekt, maar ik krijg niet het idee dat ze belangrijke doelstellingen gaan loslaten.”