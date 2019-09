Remkes: ‘Stikstofcrisis is schuld van Haagse politici’

Veel Nederlanders vragen zich af of deze verregaande maatregelen écht nodig zijn om een paar plantensoorten te beschermen. Kunt u dat uitleggen?

,,Ik hoor politici dit ook roepen. Maar dan zeg ik: de politiek in Den Haag heeft er zélf voor gekozen om Brussels beleid op deze manier in te vullen. Nederlandse politici hebben niet goed nagedacht over de consequenties van het nemen van bepaalde natuurmaatregelen. Daar loopt men nu tegenaan. Grote bouwprojecten kunnen voorlopig niet doorgaan, net als dijkversterkingsprojecten. Dat is ernstig.’’