Remkes was het zat: ‘Hak knopen door, of ga maar uitleggen dat jullie het hebben verprutst’

vraag 't vtwonen Zo geef je de keuken persoon­lijk­heid: ‘Kijk verder dan de keukenzaak’

De zwarte keuken is nog steeds niet uit de mode, witte keukens blinken nog steeds in elke showroom en áls er al een andere kleur dominant wordt is het grijs. Tanja Saarberg, formulemanager van vtwonen, heeft tips om toch nog een eigen draai te geven aan een keuken.

17 december