Remkes wil volgende week knoop doorhakken in formatie

Informateur Johan Remkes wil in de loop van volgende week ‘conclusies trekken’ over de mogelijkheden om tot een minderheidskabinet te komen. Hij schrijft dat in een uitnodiging aan de fractieleiders van VVD, D66 en CDA, met wie hij maandagochtend weer om tafel gaat.

De drie partijen waaruit een minderheidskabinet zou moeten worden gevormd, zijn vorig weekeinde bijeengeweest op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Duidelijk was al dat zij maandag verder zouden praten over hoe het nu verder moet. Remkes wil de Tweede Kamer daarna zo snel mogelijk bijpraten.

Remkes had de partijen gevraagd om deze week te gebruiken om eens rustig na te denken over hoe het verder moet. Maar het lijkt er vooralsnog niet op dat dat iets heeft veranderd.

Minderheidskabinet

VVD en CDA voelen wel wat voor een minderheidskabinet. Zo zei CDA-minister Wopke Hoekstra vrijdagochtend nog eens dat hij ‘constructief wil kijken’ naar zo'n minderheidsvariant. Hij wees er verder op dat het ook een ‘heel logisch idee’ zou zijn om met de vorige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie door te gaan. De vier partijen hebben deze week in het debat over de Miljoenennota afspraken gemaakt over een pakket van 2 miljard aan maatregelen, zoals meer geld voor salarissen in het basisonderwijs.

Maar D66, een van de verkiezingswinnaars, wil niet met de huidige coalitie verder, heeft D66-leider Sigrid Kaag meermaals gezegd. Ook voelt die partij niet veel voor een minderheidskabinet. Liefst zou die partij een meerderheidskabinet van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks vormen, maar dat willen VVD en CDA weer niet.

Het is nog onduidelijk wat Remkes gaat doen als partijen niet van standpunt veranderen. Mogelijk geeft hij dan zijn opdracht als informateur terug, of zal hij op zoek gaan naar een andere oplossing. Dat kan alsnog een meerderheidskabinet zijn, in welke vorm dan ook. Ook opperde hij al eens de mogelijkheid van een extraparlementair kabinet. Dat is een soort zakenkabinet dat los van de partijen in de Tweede Kamer een regeringsplan maakt.

