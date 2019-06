Respijt voor oudere automobilist zonder geldig rijbewijs

Sinds de tweede helft van vorig jaar hebben klanten van uitvoeringsorganisatie CBR steeds vaker last van lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen van gezondheidsverklaringen. Vooral 75-plussers of mensen met een aandoening - die niet mogen rijden zonder goedkeurend stempel, maar erg afhankelijk zijn van hun vervoermiddel - komen daardoor in grote problemen.



Het CBR schreef begin juni nog aan de minister dat het voor een té groot aantal klanten langer dan de gebruikelijke termijn duurt voordat zij een besluit hebben of ze gezond genoeg zijn om te rijden. ,,Zo komen zij in de situatie dat hun rijbewijs dreigt te verlopen of verlopen is, of geen examen kunnen doen.”



Om al deze scenario‘s te vermijden, onderzoekt Van Nieuwenhuizen nu serieus de mogelijkheid om de geldigheid van het rijbewijs van 75-jarigen maximaal met één jaar te verlengen in het rijbewijsregister. Zij kunnen dan eventjes doorrijden en het CBR kan gecontroleerd de achterstanden wegwerken.