Retourenvelop 25.000 Nederlandse kiezers in buitenland onbruikbaar na pijnlijk foutje

De kiezers ontvingen vorige week een bericht van de Gemeente Den Haag, die over het stemmen van Nederlanders in het buitenland gaat. Volgens de brief is ‘Netherlands abusievelijk weggevallen bij de adressering'.



Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er een fout is gemaakt. ,,We hebben direct het ministerie van Binnenlandse Zaken geïnformeerd en PostNL de opdracht gegeven om een nieuwe retourenveloppe naar deze adressen te sturen met een kort begeleidend schrijven. De nieuwe retourenveloppe is dus al verstuurd en onderweg naar de kiezers.’’



Het gaat om alle kiezers in het buitenland. Ondanks dat er honderdduizenden Nederlanders buiten de landsgrenzen wonen, gaat het in dit geval om ‘slechts’ 25.000 kiezers. ,,In veel landen is een briefstembureau op bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade daar, die mensen sturen hun stem dus niet terug naar Nederland’’, aldus de woordvoerder. Daarnaast heeft maar een klein deel van de groep aangegeven te willen stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen, iets wat op eigen initiatief moet.



Het rechtzetten van de fout kost volgens de gemeente ruim 20.000 euro, op een totaalbudget van 2,5 miljoen euro voor de Nederlandse organisatie van de Europese Parlementsverkiezingen.