Rijtest voor mensen met vroege dementie wellicht overbodig

'Uit­stroom mariniers wordt vele malen groter door verhuizing'

14:51 Bij de Tweede Kamer rijzen twijfels over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. De boodschap die mariniers vandaag aan Kamerleden gaven was eensluidend: blaas de verhuizing af. ,,We hebben er gewoon geen zin in.''