RIVM-baas: Groepsimmuniteit tegen corona is geen doel op zich

Belangrijke helpende factor

Groepsimmuniteit is dus een belangrijke helpende factor bij de bestrijding van corona. Maar waarom laten we dan niet actief zoveel mogelijk mensen ziek worden? Volgens Van Dissel zou het ‘zeer onverstandig’ zijn om het virus volstrekt de vrije hand te geven, omdat dan gedurende de piek de druk op onze zorgvoorzieningen onacceptabel hoog zou worden.

We doen nu het goede, vindt hij. Door het virus op gecontroleerde wijze toe te laten in ons land en ouderen en zieken ervan af te sluiten, smeren we de piek (en dus de druk op de zorg) uit. Later kan er dan geen nieuwe piek meer ontstaan, omdat veel Nederlanders tegen die tijd inmiddels of immuun of gevaccineerd zijn.